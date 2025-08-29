İşsizlik Temmuz’da Düşüş Gördü

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ait işsizlik verilerini paylaştı. Temmuz ayında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi seviyesine düştü. İşsizlik oranı 0,4 puan düşüş göstererek yüzde 8,0 olarak belirlendi. Geniş tanımlı işsizlik ise önceki aylara göre 3,1 puanlık bir düşüşle yüzde 29,6 seviyesine geriledi.

İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜ VERİLERİ

TÜİK’in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise değişmeden yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkekler için yüzde 66,1, kadınlar içinse yüzde 32,4 şeklinde gerçekleşti. İşgücü Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 146 bin kişi azalıp 35 milyon 410 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 seviyesine ulaştı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak belirlendi. Ayrıca, işgücünde referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

GELİŞMELER VE ATIL İŞGÜCÜ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 3,1 puanlık bir azalma ile yüzde 29,6 seviyesine düştü. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.