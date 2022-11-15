İşsizlik verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kritik veriyi açıkladı. TÜİK, üçüncü çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 10 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30,7 milyon kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz- Eylül 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrek iş gücü istatistiklerini yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi oldu.