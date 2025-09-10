İstaç Ekipleri, Hareket Etmeyen Kişiyi Buldu

İSTASYON CADDESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTAÇ ekipleri, yolda park etmiş araçların kaldırılması için harekete geçti. Halkalı Marmaray durağı önünde yer alan bir otomobilin sürücü koltuğunda yatan bir kişiyi uyandırmağa çalışan çalışanlar, hareket etmediğini fark etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren ekipler, olay yerine gelen polislerden de deste aldı. Hareketsiz yatan erkek kişiyi uyandırmaya çalışan polis, başarılı olamayınca kamerasını kırarak otomobilin kapısını açtı. Sağlık ekipleri harekete geçirmek için yaptıkları kontroller sonucunda sürücü koltuğunda oturan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, şahsın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kişinin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonrasında belirlenebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, park halinde bulunan aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde olduğu tespit edildi.