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İstanbul 2 Mart İftar Vakti Saat Kaçta?

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İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE EZAN SAATİ DEĞİŞİYOR

İstanbul’da, iftar vakti ve akşam ezanı saatleri Ramazan ayı boyunca farklılık gösteriyor. Bu nedenle oruç tutan bireylerin günlük imsakiyeyi düzenli bir şekilde takip etmeleri oldukça önemli. Vatandaşlar, 2 Mart Pazar günü akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor.

2 MART 2025 İÇİN NAMAZ VAKİTLERİ

2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul’daki namaz saatleri aşağıdaki gibidir: İmsak (Sahur) vakti 06:06, güneş saati 07:30, öğle saati 13:21, ikindi saati 16:29, akşam (iftar) vakti ise 19:03. Yani, 2 Mart 2025 Pazar günü İstanbul’da iftar vakti saat 19:03’te olacak.

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