İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Dosyasını İstedi

ANKARA MAHKEMESİNDEN İSTANBUL’A TALEP

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili dosyayı talep ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yöneticiler hakkında tedbir kararı aldı. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 11 Ekim 2023 tarihli kararında, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, ayrıca İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KURULTAYI GÜNDEME GELİYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle beraber, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden tartışma konusu olmaya başladı. İstanbul delegelerinin, ortaya çıkan şaibeli durumlarının tescillenmesi üzerine, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin yaşadığı bu sorunların tescillenmesiyle birlikte, kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olduğu görüşündeler.