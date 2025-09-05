Haberler

Istanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye Geçici Yönetim Atadı. Tekin, CHP’den İhraç Edildi Sonra. Parti Üyeleri, Kayyumu Binaya Sokmayacak. Tekin, Özgür Özel’den Randevu İstedi. 8 Eylül, İl Binasına Gidecek. Babacan, Heyetten Çekildiğini Duyurdu

İSTANBUL MAHKEMESİNDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde belirlenen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, aynı zamanda Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Bu durum, büyük tepkilere yol açtıktan sonra Tekin, partisinden ihraç edildi. İl binasında nöbet tutmaya başlayan CHP üyeleri, kayyumu binaya almayacaklarını vurguladı. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den randevu talep edeceğini bildirdi.

TEKİN’DEN BARIŞ VE GÖRÜŞME İDDİALARI

Parti içinde gerginliğin sona ermesini amaçladığını belirten Tekin, il binasına gideceği tarihi de duyurdu. Tekin, 8 Eylül Pazartesi gününde il binasına gideceğini ifade etti. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tekin’in söz konusu ziyareti sırasında kendisine eski il başkanlarının eşlik edeceğini öne sürdü. Ancak, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddialar tartışmalara yol açtı. Halk TV’nin edindiği bilgilere göre, Canan Kaftancıoğlu’nun Tekin’e eşlik etmeyeceği belirtildi.

KAYYUM EKİBİNDE HATTI KESEN BİR GELİŞME

Bugün yaşanan diğer bir gelişme ise, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ekipten Hasan Babacan’ın heyetten çekilme kararı aldı. Babacan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştükten sonra bu sonucu aldığını duyurdu ve “Partiyi kurtarma görünümlü, partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım” şeklinde ifade bıraktı.

