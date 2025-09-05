Haberler

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’yi iptal etti. 5 Kişilik Kayyum Heyeti Görevlendirildi. Gürsel Tekin, Göreve Başladı. CHP Adliye Koridorlarına Düşmemeliydi. Babacan, Görevden Çekildi. CHP İhraç Talebini Geri Çekti

İSTANBUL’DA CHP KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde aldığı kararla, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etti. Bu kararın ardından mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimini görevden alarak, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan 5 kişilik bir kayyum heyeti atadı.

GÜRSEL TEKİN’İN GÖREV BAŞLANGICI

Kayyum atanan Gürsel Tekin, bugün yayınladığı bir video mesajında, “Biz göreve başladık. Uzun süre CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3,5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım,” diyerek ekibiyle birlikte görev yapacaklarını duyurdu. Tekin ayrıca, “Bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık,” ifadesini kullandı. CHP’nin kuruluşuna vurgu yapan Tekin, “Hepimizin dışında bazı olumsuzlar oluştu. CHP tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi,” dedi.

HASAN BABACAN’DAN BEKLENTİLER

Gürsel Tekin’in yayınladığı mesajın hemen ardından, heyette bulunan Hasan Babacan’ın görevden çekilmesi dikkat çekti. Babacan, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum,” açıklamasını yaptı. Kendisinin görevi kabul etmemeye karar verdiğini belirten Babacan, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmayacağını da vurguladı.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN DEĞERLENDİRME

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hasan Babacan’la ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştuk. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı,” dedi.

CHP İHRAÇ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

Hasan Babacan’ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden çekilmesinin ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

