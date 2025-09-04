İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi İstedi

ANKARA MAHKEMESİNDEN TALİP YAZISI

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazdığı talep dilekçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili dosyanın kendisine verilmesini istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırılan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri hakkında tedbir kararı aldığını duyurdu.

KURULTAYIN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay konusu yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin şaibeli durumlarının tescillenmesi, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Hukukçular, İstanbul delegelerinin bu duruma düşmesinin tescillenmesinin ardından, kurultayın iptali ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu belirtiyor.