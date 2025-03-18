İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’daki güncel hava durumu merak ediliyor. Bugün İstanbul’da hava durumu kaç derece? Meteoroloji, İstanbul için 15 günlük ve 30 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Özellikle 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? Kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi? Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış bekleniyor mu?

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu ilan etti. İstanbul’da yarının hava durumu da dikkatle takip ediliyor. Saatlik hava durumu tahminleri ile İstanbul’daki hava durumu detayları şu şekilde: Saat saat İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte saati saatiyle hava tahmin raporu.