İstanbul’a Akom’dan 3 Günlük Kar Uyarısı

İSTANBUL’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir süren uyarıları sonrasında İstanbul’da kar yağışı dün etkili oldu. Bugün de birçok ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

AKOM’DAN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM, İstanbul için pazar gününe kadar sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, “Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor” denildi. Ayrıca pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı beklentisi de yer aldı.

PROF. DR. ORHAN ŞEN’DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da 3 gün daha kar yağışının etkili olacağını belirtti ve bu gecenin kritik olduğunu vurguladı. Şen’in hava durumu değerlendirmesi şöyle oldu: “Kar yüksekliği 3 santim civarında Kartal’da Aydos’ta. 3 gün daha kar yağacak. Bu gece ve yarın öğlene kadar da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesi ile tipi şeklinde olacak. Bu gece ve yarın sabah ölçeceğimiz karın yarım metreyi bulma ihtimali var. Bu gece kritik. Bugün ve yarın; hatta yarın, vatandaşlarımızın işi yoksa dışarı çıkmasın. Gece sıfırın altına düşeceği için buzlanma var. Kar da olacak. Eğer çıkacaklarsa toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Bu Pazar günü -4, -5 dereceye kadar düşebilir.”