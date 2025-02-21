İstanbul’a Beklenen Kar Yağışı Gelmedi

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. İstanbul’da Çarşamba günü başladıktan sonra kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 8 il için turuncu kod, İstanbul da dahil olmak üzere 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Kar yağışının hafta sonu da devam edeceği ve etkisinin artabileceği konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte okulların 21 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bununla birlikte, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. İstanbul’da trafik yoğunluğu, kar yağışı ve okulların tatil edilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde düşük seviyede seyrediyor.

HAVA DURUMU VE UYARILAR

AKOM’dan gelen açıklamaya göre, soğuk hava dalgasının Pazartesi gününe kadar süreceği ve sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında olacağı bildiriliyor. Yağışların bugün itibarıyla kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul’da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini ifade ederek, fırtına ve tipi uyarısında bulundu. Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI TAHMİNLERİ

Hafta sonu tahminlerine de değinen Çalışkan, Cumartesi günü yoğun kar yağışının devam edeceğini ve Pazar günü Anadolu Yakası ile Boğaz hattında daha etkili olacağını belirtti.