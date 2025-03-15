İstanbul’a Çöl Tozu ve Rekor Sıcaklıklar Geliyor

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, pazar gününe kadar hava koşulları mevsim normallerinin üzerinde devam edecek ve Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu etkili olacak. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak” açıklamasında bulundu. Önceki günlerde İstanbul ve birçok bölgede kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıkları düşmüştü. Ancak son günlerde İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun batı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve yer yer bulutlu hava bekleniyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutlarının İstanbul’u etkisi altına alacağına dair uyarılar yapılıyor.

ÇÖL TOZU ETKİSİ

Adil Tek, çöl tozunun etkisinin birkaç gün süreceğini ve sıcaklıklarda belirgin bir düşüş olacağını dile getiriyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve yaşlıların dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Tek, “Kuzey Afrika’dan gelen bir hava var. Sadece çöl tozu değil, sıcaklıklar da artıyor beraberinde” ifadesini kullanıyor. Bu tozun öncelikle Marmara ve Ege bölgelerini etkilediğini belirten Tek, “Konsantrasyon değerleri yüksek değil ancak özellikle yurdun batısında etkileri hissediliyor. Dün ve önceki gün bu toz transferi başladı” diyerek önümüzdeki günlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Mart ayında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde kalacağını söyleyen Tek, “Mart ayında sıcaklık değerleri yükselerek İstanbul’da 27-28 derecelere kadar çıkacak” açıklamasında bulundu.

REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Tek, “İstanbul için 28 dereceye çıkarsa, biz bu değerle daha önce hiç karşılaşmadık. Önümüzdeki hafta sonuna kadar çıkacak sıcaklıklar, pazar gününe kadar yükseliyor. Pik değere pazar günü ulaşacak” ifadelerini kullanarak, bu durumun iklim değişikliği ile ilişkili olduğunu da aktarıyor. Pazar gününden sonra hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağmur sistemlerinin geleceğini belirten Tek, “Sıcaklıklar bir anda düşecek. Üç gün içerisinde ani bir düşüş bekleniyor. Peşinden yağmurlar geliyor ve önümüzdeki hafta kar yağışını duyuyor olacağız” şeklinde bilgiler veriyor.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI İHTİMALİ

Özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kar yağışı alması bekleniyor. Tek, Ankara için de kar yağışı olasılığının yüksek olduğunu, bu sefer Ankaralıların kar ile buluşabileceğini söyleyerek, “Önümüzdeki Çarşamba’dan itibaren kar yağışı olasılığı çok daha fazla” ifadelerini kullandı. Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde havada önemli değişiklikler bekleniyor.