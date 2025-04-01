İstanbul’a Dönüş Yoğun Trafik Oluştu

TAZİM GÜNÜ GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatilini değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmişti. Bayramın son günü yaklaşırken, İstanbul’a dönüş yolculuğu da hızlandı. Erken saatlerden itibaren yola çıkan sürücüler, kara yollarında yoğun bir trafik oluşturdu.

BOLU GEÇİŞİNDE DENETİMLER ARTTI

Özellikle Bolu geçişinde dikkat çeken bir trafik hareketliliği görüldü. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli bir dönüşü sağlamak amacıyla farklı bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Yol kontrollerinde sürücüler, uzun yolculuk süresince uykusuz kalmamaları ve seyir hâlindeyken telefon kullanmamaları konusunda uyarıldı.