İstanbul’a Kar Yağışı Beklentisi Açıklandı

KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ ARTMAKTA

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde İstanbul’da kar yağışını bekleyenlerin sayısı artıyor. Ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yaklaşık bir aydır yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının batıya ne zaman ulaşacağı merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’a kar yağışının beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu. Hava durumu ve beklenen yağışlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şen, nokta nokta detaylar sundu.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu yağışların geleceğini, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışlarının gözlemlenebileceğini belirtiyor. Pazartesiden itibaren Batı’da sıcaklıkların yükselebileceği ve yağışların sonlanabileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki haftada pastırma sıcakları bekleniyor ve sıcaklık İstanbul’da 18-19 dereceye kadar tırmanabiliyor. Pastırma sıcağının tanımı ise gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 20 derece olması şeklindedir. Bu farkın, önümüzdeki hafta ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Ancak mevsim şartlarının hızlı biçimde değişebileceği de vurgulanıyor. Türkiye’nin büyük kısımlarında kuraklık durumu gözlemleniyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Batı’ya kar yağışının, kasım aralık aylarında pek gözlemlenmeyeceği, Aralık ayının sonlarına doğru bu durumun söz konusu olabileceği düşünülüyor. İstanbul’a kar yağışının ise muhtemelen ocak ayında görüleceği öngörülüyor. Kar yağışının yerlerde ne kadar tutacağı konusunda ise gelişmelerin beklenmesi gerektiği ifade ediliyor. Batı’daki kar yağışı için gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor.

AĞRI’DA KAR GÖRÜNTÜLERİ

Ağrı’da meydana gelen kar yağışı, beyaza bürüyen köyler ve sisle kaplanan ova görüntüleri oluşturdu. Kentte dün gece etkili olan sağanak, sonrasında kara dönüşerek dağların ve geniş alanların beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Kar yağışı altında kalan köyler ile çevresindeki sis bulutları ise güzel manzaralar sundu.

ERZURUM’DA KAR ETKİLİ OLDU

Erzurum’da akşam saatlerinde yaşanan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, daha sonra kar yağışına döndü. Palandöken Dağı’nda artan yoğun kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı ve vatandaşlar kayak merkezine fotoğraf çektirmeye geldi. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı. Kar keyfi yaşamak isteyen bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi.

KARS’TA KAR YAĞIŞI SEVİNDİRİYOR

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kar yağışı etkili oldu. İlçede yaşanan sağanak, kar yağışına dönüşerek araçlar, caddeler ve yolları beyaza bürüdü. Vatandaşlardan Ömer Ertekin, kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, “Kar yağışı başladı, inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz.” dedi.

TOKAT’TA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI VAR

Tokat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte önce yağmur, ardından yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü. Almus ilçesindeki bazı kesimler ve Sivrin Yaylası’nda öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü ve kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.