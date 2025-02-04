İstanbul’a Kar Yağışı İçin Uyarı Yapıldı

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul için kar yağışı alarmı verilmiş durumda. Meteoroloji ve AKOM’dan gelen peş peşe uyarılara göre, hava sıcaklıkları 10 ile 12 derece düşecek ve kar yağışı başlayacak. Ülke genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüşe geçiyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. Son dakika hava durumu haberinin detayları ise şöyle…

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu son tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir ölçüde azalacak. Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında seyredecek. Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında, ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava durumu tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Macit, “Yağışların sağanak şeklinde başlayacağını belirterek, Salı gününden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz” diye konuşuyor. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların, Salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilebilir ölçüde azalması öngörülüyor.

SİS VE BUZLANMA UYARILARI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile birlikte yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu nedenle, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN

İstanbul, bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının Salı gününden itibaren 10-12 derece düşmesi bekleniyor ve şehirde kar yağışı da görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasına göre, İstanbul yeni haftaya bulutlu ve yağışlı bir şekilde başlayacak. Soğuk hava dalgası Salı günü kente ulaşacak. Beklenen kar yağışı ise Çarşamba günü başlayacak ve Çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

YAĞIŞIN GÖRÜLECEĞİ İLÇELER

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur görülecek.

BURSA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. 11 Şubat’a kadar sürmesi beklenen uyarıda, “Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemize etki edecek soğuk havayla birlikte, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.