İstanbul’a Sibirya Soğukları Geliyor: Kar Bekleniyor

ILIMAN HAVALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları sürecek. Fakat 3 Şubat Pazartesi itibarıyla kent genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi görülecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günlerinde İstanbul’da kar yağışı olabiliyor. Çarşamba günü 1-5 santim arasında kar yağışı, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar örtüsü bekleniyor. Havanın hızla soğumasıyla birlikte buzlanma ve don olayları yaşanma ihtimali artıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi öngörülüyor. AKOM’un değerlendirmeleri şu şekilde: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek ve 1-3 cm kar yağışı olabiliyor. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyrediyor, 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında değişeceği için buzlanma ve don riski artıyor.