İstanbul’a Soğuk Hava ve Kar Uyarısı

MEVSİM NORMLARINDAN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları yaz aylarına yaklaşıyor. Bugün İstanbul’daki sıcaklığın 27 dereceye ulaşması bekleniyor.

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ancak gelecek hafta hava durumu tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklarda ülke genelinde 22 derece birden düşüş yaşanması öngörülüyor. Hatta İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

BELEDİYEDEN GÜVENLİK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de şehirdeki ani sıcaklık düşüşü üzerine bir uyarıda bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun gücünü artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” denildi.

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVAYA DİKKAT

Açıklamada, İstanbul’da 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan Bayramı haftasında sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselebileceği öngörülürken, özellikle yaklaşan lodos fırtınası ve sonraki soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.