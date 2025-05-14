İstanbul’a Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı

İSTANBUL’DA SUYA YÜZDE 10 ZAM YAPILDI

İstanbul’da su fiyatlarına, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarındaki zammın yanı sıra yüzde 10 daha artış yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirdi. Bu toplantıda İSKİ Genel Kurulu, su satış fiyatları ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeliyle ilgili tarifeyi görüşerek karara bağladı.

YÜZDE 10’LUK ARTIRIM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında alınan karara göre, suya her ay uygulanan ve TÜFE ile Yİ-ÜFE’nin toplanıp ikiye bölünmesiyle belirlenen zammın üstüne yüzde 10 daha artış yapılması talep edildi. Söz konusu teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. İBB tarafından önerilen yeni fiyatlandırma sistemine göre, konutlarda 0-15 metreküp arasında olan ilk kademedeki mevcut metreküp fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya, 2. kademede 30 metreküpe kadar 64,58 liradan 71,04 liraya, 3. kademede ise 31 ve üzeri metreküpe kadar 93,40 liradan 102,75 liraya yükselebilecek.

İŞ YERLERİ İÇİN DE YENİ FİYAT TEKLİFİ

İş yerlerinde de su fiyatları yeniden belirlendi. 0-15 metreküp arası olan birinci kademedeki metreküp fiyatı 111 lira olarak 122,10 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademedeki fiyat 117,52 liradan 129,30 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyat 144,46 liradan 158,91 liraya, 4. kademede ise 101 ve üzeri metreküp tüketim fiyatı 151,03 liradan 166,14 liraya yükselmesi önerildi. Ayrıca, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tarife için yapılan teklifin içinde, “Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan ‘Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2’ oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır.” ifadesi yer aldı. Meclisteki oylamada suya zam teklifi, Cumhur İttifakı üyelerinin “hayır” oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.