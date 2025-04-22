İstanbul’a Yerleşen İş İnsanı Tıskaoğlu

İSTANBUL’A YERLEŞİP YATIRIM YAPAN İŞ İNSANI

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul’a yerleşen iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, başkanlığını üstlendiği dernek öncülüğünde başlatılan “Eve Dönüş Projesi” ile 2021’de memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortağıyla kurduğu fabrikada 400 kişiyi istihdam ediyor. Tıskaoğlu, beş yıl boyunca beyaz eşya yan sanayine kablo üretimi yapan bir firmada çalışarak edindiği bilgi ve deneyimi kullanarak ortağıyla kendi iş yerini kurdu. İlk başta 3 kişinin çalıştığı bir atölyeden başladıkları bu serüven, zamanla bir fabrikaya dönüşerek markalarını oluşturdu.

YEREL İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMA HEDEFİ

Zonguldak’ta iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı İstanbul’a göç eden Tıskaoğlu, kenti unutmayarak yerel sanayinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) aracılığıyla “Eve Dönüş Projesi”ni hayata geçirdi. Bu bağlamda Perşembe beldesindeki organize sanayi bölgesine kurduğu fabrikada üretime hız verdi. Toplamda 7 bin 320 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, yüksek ısıya dayanıklı silikon kablo, cam elyaf kablo ve daha birçok ürün üreterek “Elcab Kablo” markasıyla 6 kıtada 56 ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca, firmanın İstanbul Arnavutköy’de ve Güney Afrika’nın Durban kentinde de fabrikaları bulunuyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tıskaoğlu, memleketine katkı sağlamak ve işsizliğe çare bulmak amacıyla projeler yürüttüklerini belirtirken, Anadolu’daki diğer kentlerin de “Eve Dönüş Projesi”ne katılım göstermesi halinde şehirlerin daha hızlı gelişeceğine inandığını vurguladı. Zonguldak’ın sanayi alanında dikkate değer bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Tıskaoğlu, “Zonguldak’ın demir-çelik, enerji ve kömür sektöründeki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Enerji üssü olan bir kentin üretim üssü haline gelmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi şart” dedi.

Tıskaoğlu, ihracat yapan firmaların değerini ifade ederken, “Ürettiğiniz ürünleri yurtdışına göndererek ülke ürünlerinin kalitesini ve rekabet gücünü gösteriyorsunuz” şeklinde konuştu. İhracatın sağladığı döviz girdisinin bunlardan en kıymetlisi olduğunu belirten Tıskaoğlu, toplamda 6 kıtada 56 ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktardı. Türkiye’nin dünya genelinde bir üretim markası olmasının öneminin altını çizen Tıskaoğlu, ihracatın bu hedefe ulaşmasında kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.