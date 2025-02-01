İstanbul’a Yoğun Kar Ve Soğuk Uyarısı

İSTANBUL’A BEKLENEN KAR YAĞIŞI

İstanbul’da yaklaşık bir haftadır mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bırakıyor. İstanbul’a beklenen kış koşulları kapıda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklentisi ile birlikte sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava durumu görülürken, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. AKOM, İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini, sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreyi bulabileceğini vurguladı. AKOM’un hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Sibirya soğuklarının etkisi 3 Şubat Pazartesi’den itibaren hissedilecek.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Çarşamba günü kent genelinde ortalama 1-5 santim, Perşembe günü ise kar yağışının 10 ila 20 santimetreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği bu süreçte, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.

UYARILAR VE TEHLİKELER

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun sis olayının görülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yamaçlarında çığ tehlikesi konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Bu olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul, Pazartesi günü itibarıyla güneyden gelen sıcak hava dalgasını geride bırakıp soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul için kar alarmı verildi. Pazartesi günü Trakya’da başlayan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul’da etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye kadar düşeceği ve kar yağışıyla birlikte 1-3 cm arasında kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor. 6 Şubat Perşembe günü ise sıcaklıkların sıfırın altında seyredeceği ve 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabileceği belirtiliyor.

YEREL HAVA TAHMİNİ

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu görülmesi bekleniyor. Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşeceği ve buzlanma riski artacağına dikkat çekiliyor. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu durumda, vatandaşların önlemler alması ve yerel yöneticilerin uyarılarına dikkat etmeleri önem taşıyor.