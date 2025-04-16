İstanbul – ABD, Altın Talebini Artırdı

İSTANBUL – ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi tarifelerini uygulamaya koyması ve değerli minerallere yönelik gümrük vergileri hakkında bir soruşturma başlatması, güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeler sonucunda ons altın fiyatı 3 bin 300 dolara kadar yükseldi. Trump’ın ABD’deki ikinci başkanlık döneminin ardından izlediği agresif politikalar, altın fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Trump şimdi de değerli mineraller için gümrük vergilerinin gerekliliği üzerine bir soruşturma başlatmış durumda. Bu durum, ons altının tüm zamanların rekorunu kırarak 3 bin 300 dolara ulaşmasına sebep oldu. ABD’nin ticaret savaşlarının süreceğine dair sinyaller vermesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasına neden oldu. Ons altındaki bu yükseliş, gram altın fiyatlarına da yansıdı ve gram altın gün içerisinde 4 bin 80 liraya kadar çıktı. Piyasa uzmanları, Trump’ın politikalarının piyasalarda belirsizliğe yol açtığını ve bunun sonucunda altına olan talebin arttığını belirtiyor.

BELİRSİZLİK ORTAMINA YÜKSELİŞ

Altındaki fiyat artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı Gürkan Aydoğan, “Ticaret savaşları ve belirsizlik devam ediyor. Trump, Çin ile bir müzakere masasına oturmak istiyor olabilir. Ancak bu süreç pek de kolay değil; tarife misillemeleri nedeniyle belirsizlik ortamı oluşuyor. Bu koşullarda altın fiyatları yukarı yönlü oluyor. Gün içinde ons altın fiyatı 3 bin 300 doları aştı” açıklamasında bulundu. Aydoğan, “ABD’de Trump ihracatı artırıp ithalatı kısıtlama çabasında. Diğer ülkelere uygulanan vergi tarifeleri ile kendi üretimini artırmayı amaçlıyor. Bunun ne kadar başarılı olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Üretim ekonomisine geçiş biraz zaman alacaktır. Piyasalarda faiz oranlarının yüksek olmaması gerekir. Trump’ın ihracat politikası ile ABD Merkez Bankası’nın FED faiz indirimi beklentisi birbirini destekliyor. Bu politikalar da kıymetli madenlerdeki yükselişi artırıyor” şeklinde görüş bildirdi.

İÇ PİYASADA YÜKSELEN TALEP

İç pazarda altın talebinin arttığını da vurgulayan Aydoğan, “Vergi tarifelerindeki misillemeler devam ettikçe piyasalardaki belirsizlik sürecektir. Altın fiyatları şu an zirve seviyelerde. Vatandaşlar da iç piyasada enflasyondan korunmak için altına yöneliyor. Talebin artışının devam etmesini bekliyoruz” dedi.