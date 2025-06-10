İstanbul Adalet Sarayı’nda Bariyerler Devrildi

ŞİDDETLİ RÜZGARLA DEVİRME OLAYI

İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında, tedbir amaçlı konulan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan iki personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, İstanbul Adalet Sarayı’nın Çağlayan’daki meydanında saat 17.00 civarında yaşandı.

YARALILARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği’nde görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrasında evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Rüzgarın etkisiyle, personelin etrafında yürüdüğü sırada bariyerler devrildi. Olayda biri kolundan, diğeri ise bacağından yaralanan iki personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurları tarafından kaldırıldı.

AMBULANS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALESİ

Olay yerine ihbar üzerine gelen ambulans, sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale etti. Diz kısmını hareket ettiremeyen bir personel, sedye yardımıyla ambulansa götürüldü. Olayda, bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı bildirildi.