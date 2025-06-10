İstanbul Adalet Sarayı’nda Bariyerler Devrildi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

İstanbul Adalet Sarayı meydanında, tedbir amaçlı olarak yerleştirilen bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle iki adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan iki personel, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, saat 17.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında meydana geldi.

Olaya Dair Detaylar

Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği’nde çalışan iki kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda bulunan bariyerler, personel yürüyüş yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle üzerlerine devrildi. Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan iki personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine ambulans geldi.

Yaralıların Durumu

Sağlık ekipleri, diz kısmını hareket ettiremeyen yaralı personeli sedye yardımıyla ambulansa götürdü. İki personelin yaralandığı olayda, bazı bariyerlerin tedbir amaçlı olarak üst kısımlarının çıkarıldığı gözlemlendi.