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İstanbul Adalet Sarayı’nda İfade Vermedi

İFADE ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Pehlivan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek burada avukatlık kanununa dayanarak Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı, Pehlivan hakkında ‘suç örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklama talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Daha önce, 27 Mart tarihinde “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Gözaltında bir gün kalan Pehlivan, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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