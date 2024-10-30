İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Terör Saldırısının Davası Başladı

POLİS KONTROL NOKTASINA DÜZENLENEN SALDIRI

İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında 6 Şubat 2024’te DHKP/C’li iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı yapan Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirildi. Adliye yakınındaki Dilfiraz Karataş hayatını kaybetti; saldırıda üçü polis olmak üzere altı kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, örgütün sözde Türkiye sorumlusunun olduğu iddia edilen Ayten Öztürk’ün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

DURUŞMADA GİZLİ TANIK VE SANIK SAVUNMASI

Davanın görüldüğü 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık Ayten Öztürk ve sanık avukatları hazır bulundu. Ayrıca, bir gizli tanık SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Ayten Öztürk, gözaltına alındığı sırada ev hapsinde bulunduğunu belirtti. Öztürk, “Gözaltına alındığımda ev hapsindeydim, ayağımda kelepçe vardı. O koşullarda evimin kapısı kırılarak içeri girildi. Bana dedikleri tek şey, ‘Çağlayan’da bir olay oldu, seni gözaltına alacağız.’ Çok terörize bir gözaltı süreciydi. Ellerim saatlerce arkadan kelepçeli kaldı.”

İDDİALARA YANIT VE TAHLİYE TALEBİ

Ayten Öztürk, savcılıkta kendisine hiç ilgisi olmayan sorular yöneltildiğini ifade ederek, “Ben herkesin toplatılıp delil üretilmeye çalışacaklarını düşündüm, öyle de oldu. Şu ana kadar evimde hiçbir suç unsuruna rastlanmadı, hastaneye gitmek için bile mahkemeden izin alıyordum. Beni birkaç kişinin yalan beyanıyla, ‘Ayten’i de alalım’ diye aldılar. Bu iddiaların hepsi yalan ve iftira; hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.