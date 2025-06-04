İstanbul Adli Yargı Başkanı Sait Özdemir’e Veda

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir için bir veda töreni gerçekleştirildi. İstanbul Adliyesi’nin A kapısında yapılan törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katılım sağladı. Törende konuşan Gürlek, İstanbul Adliyesi’nden HSK’ye üye olarak seçilmenin kendileri için önemli bir durum olduğunu ve bu nedenle gurur duyduklarını belirtti. Özdemir ile 5,5 aydır birlikte çalıştıklarını ifade eden Gürlek, “Kendisi her konuda mütevazılığı, çalışkanlığı, özellikle burada hakim arkadaşlarla diyaloğu konusunda örnek oldu. Sait Başkanımızı tebrik ediyorum, çok önemli bir göreve gidiyor. Sorumluluğu çok fazla, özellikle şu süreçte Allah’ın yardımcısı olmasını temenni ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum.” dedi.

SÜREÇ VE GÜVENİ SÜRDÜRECEK

HSK üyesi Sait Özdemir, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle HSK üyeliğine atanmış olması nedeniyle İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Atamanın, hem kendisi hem de İstanbul Adliyesi için bir onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Özdemir, “Her ne kadar atama sizlere veda gibi görünse de her vedanın bir başlangıç olduğu bilinci içindeyim. Sizlerle daha çok iletişimde bulunacağım. Haktan, hakikatten ayrılmadan yargı camiasının hakkını sonuna kadar savunacağım konusunda en ufak şüphe duymamanızı istiyorum.” şeklinde konuştu. Meslek hayatı boyunca birçok makamda çalıştığını belirten Özdemir, sahip olduğu bilgi birikimini mesleğinin icrasında aktaracağını vurguladı.

DESTEK VE TEŞEKKÜRLER

Özdemir, Akın Gürlek’in her zaman kendisine destek olduğunu dile getirerek, “Zor zamanlarda her daim yanımda oldu. Huzurlarınızda ayriyeten teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Sayın Başsavcım, hukuka ve adalete güven veriyorsunuz. Sizinle yol yürümek benim için ayrı bir onurdur.” açıklamasında bulundu. Kısa ama değerli olan görev süresi boyunca tek amacının, çalışanları değerli hissettirmek olduğunu ifade eden Özdemir, “Emin olun tüm yüreğimle, zerrelerime kadar bu bilinçle yeni görevimde çalışacağım.” dedi. Törenin sonunda Gürlek, Özdemir’e bir plaket ve çiçek takdim etti.