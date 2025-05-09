İstanbul Adliyesi’nde Duruşma Yapıldı

GEZİ PARKI OLAYLARIYLA İLGİLİ DAVADA İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim’deki Gezi Parkı merkezli olayların planlayıcılarından biri olarak tutuklanan Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları ilk duruşmada bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir araya geldiler. Duruşmaya, tutuksuz sanık oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu ve avukatları katıldı.

HALİT ERGENÇ’İN İFADELERİ

Halit Ergenç, kimlik tespiti esnasında aylık geliri hakkında bilgi vererek, “Bir suçum yok çünkü yalan söylemedim. Ayşe Barım ile ilgili bir soruşturma kapsamında ifademe başvurdular.” dedi. İfadesine devam eden Ergenç, “Bana 3 kişiyi tanıyıp tanımadığım soruldu. Çiğdem Mater, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora’yı sordular. Orada Mehmet Ali Alabora’yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı, iş ortamlarında nadiren gördüğümü ve bir samimiyetim olmadığını söyledim. O dönemlerde Mehmet Ali Alabora Oyuncu Sendikası başkanıydı. Bu yüzden görüşme sağlamıştım.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Gezi Parkı’ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete ve hükümete karşı değildi.” ifadelerini ekledi.

RIZA KOCAOĞLU’NUN SAVUNMASI

Diğer bir sanık olan Rıza Kocaoğlu ise aylık geliriyle ilgili bilgi vererek, “Tanık olarak Ayşe Barım soruşturmasıyla ilgili davet edildiğimizde sorulan sorulara samimi bir şekilde cevap vermeye çalıştım.” dedi. Kocaoğlu, Mehmet Ali Alabora ile ilgili soruları da kendisini sendika başkanı olarak bildiğini söyleyerek, “Aradan 12 yıl geçsin, çok detaylı sormadıkları için onunla olan yakınlığımı tarif ettim.” bilgisini verdi. Ayrıca, “Gezi Parkı’na çok yakın bir mahallede oturuyorum, orada olmamın sebebi ağaçların kesilmesidir.” diyerek katılım sebebini açıkladı.

DURUŞMADA ALINAN KARAR

Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs Cuma gününe erteledi.