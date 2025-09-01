İstanbul Adliyesi’nde Önemli Tören Yapıldı

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, E Blok protokol bölümünde gerçekleştirilen törene pek çok önemli isim katıldı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve diğer yetkililerin yanı sıra birçok hakim, savcı ve adliye personeli de yer aldı.

ADaletin Ortak Sorumluluğu

Programda, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç konuşma yaptı. Koç, “Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile 2025-2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. İstanbul Anadolu Adliyesi, mülhakatlarıyla beraber 14 ayrı ilçenin dahil olduğu yetki çevresi ve 360 bin metrekarelik kapalı alanıyla ‘dünyanın en büyük adliyesi’ sıfatını taşımaktadır. 2024 nüfus sayımı verilerine göre, kayıtlı 6 milyona yakın nüfuslu bir kitleye hizmet sunmaktadır.” dedi.

Koç ayrıca, adliyede 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 26 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 279 Cumhuriyet savcısı ve 544 hakim görev yaptığını belirtti. Bünyelerinde toplam 4 bin 421 personelin bulunduğunu ifade eden Koç, Cumhuriyet Başsavcılıklarının toplamda 26 soruşturma bürosu ile hizmet verdiğini dile getirdi. Adliye bünyesinde 392 mahkeme birimi bulunduğunu aktaran Koç, “2024 yılı itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde kayda giren dosya sayısı 327 bin 871 olup, muktezaya bağlanıp çıkan dosya sayısı ise 330 bin 827’dir.” şeklinde konuştu.

Koç, adaletin tesisinin sadece yargı organlarının değil, tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. “Hukuka ve adalete duyulan güvenin güçlenmesi, devletimizin bekası, milletimizin refahı ve demokrasimizin sağlam temellere oturması açısından büyük önem taşımaktadır.” diyen Koç, 2025-2026 adli yılının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi. Törende, Koç’un konuşmasının ardından fotoğraf çekimleri yapıldı.