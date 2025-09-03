İstanbul Adliyesi Savcısı Bıçaklandı

OLAYIN DETAYLARI

Çekmeköy’de İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli’deki bir restoranda saat 21.15 civarında gerçekleşti. 58 yaşındaki Savcı Ercan Kayhan, daha önce husumeti olan 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından saldırıya uğradı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından hızlı bir şekilde ihbar yapıldı ve bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontroller sonucunda, Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, saldırgan Mustafa Can G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma sürecini başlattı.