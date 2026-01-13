İstanbul Adliyesinde Silahlı Saldırı: Savcı, Kadın Hakimi Vurdu

İSTANBUL’DA ADLİYEDE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’da bir adliyede silahla saldırı olayının meydana geldiği bildiriliyor. Kartal’da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görevli bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silah ile yaraladı.

DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

Olay, duruşma sırasında gerçekleşti. Savcı, duruşma sürecinde eski eşi olan hakime ateş açtı. Vurulan hakim, olay sırasında ayağından yaralandı. Sağlık durumu stabil olan hakimin, en yakın hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayın hemen ardından adliyede detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.