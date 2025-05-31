İstanbul Aile Sempozyumu Devam Ediyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AİLE İLİŞKİLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla gerçekleştirilen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu” oturumlarla devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, sempozyumda yer alan “Psikososyal Perspektiften Aile” oturumunda, “Sosyal Politika Perspektifinden Aile ve Dijital Dönüşüm: Riskler, Fırsatlar ve Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Duruel, dijital dönüşümün insanların iletişim yollarını, toplumsal yapıları ve aile dinamiklerini önemli bir şekilde etkilediğini belirtti. Teknolojinin yaygınlaşması, bireylerin ve toplumsal yapıların birlikte etkileşim içerisinde olmasına neden oluyor. Rektör, “Aileler geleneksel rol ve sorumluluklarını sürdürürken, dijital dünyada yeni görevler de üstlenmek durumunda kalıyor. Okul çocuklarının performansları dijital platformlar aracılığıyla izleniyor ve ailelerin hem fiziksel hem de dijital alanda aktif, çok yönlü roller üstlenmesi önemli hale gelmiştir.” dedi.

TEKNOLOJİNİN ZARARLARI VE YENİ PROBLEMLER

Rektör Duruel, teknolojinin neden olduğu dijital bağımlılık ve sürekli çevrimi olma isteğinin bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini de vurguladı. Yüz yüze iletişim eksikliğinin, insanlar arasında kopukluklara, duygusal bağların zayıflamasına ve ailede ebeveyn otoritesi sorunlarına yol açtığını söyledi. Duruel bu bağlamda, sosyal ilişkilerin yüz yüze kurulmasının, duyguların algılanması ve empati geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Dijital iletişim kanalları bu süreçleri zayıflatmaktadır. Çocuk ve ergenlerin iletişim süreçlerindeki sosyal etkileşimler kritik önem taşırken, sanal iletişim de sosyal becerileri olumsuz etkiliyor.” diye ekleyerek bu durumun aile dinamiklerine zarar verdiğini ifade etti.

Eğitimci-yazar Dr. Murat Çinici ise “Ailede Şiddet Kabulünü Belirleyen Sosyokültürel Etkenler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. “Dünya Değerler Araştırması” ile Türkiye’de yapılan şiddet araştırmasının bulgularını paylaşan Çinici, sürekli dua eden bireylerin şiddeti en düşük düzeyde kabul eden grup olduğunu aktardı. Dua edenlerin daha merhametli ve sabırlı olduğu, bu durumun davranışlarını etkilediğini belirtti. “Yüksek gelir düzeyindekiler aile içi şiddeti daha az meşru görüyor. Eğitim seviyesi ise şiddeti en az kabul eden grubun üniversite mezunları olduğunu gösteriyor. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, erkek ve kadınlar arasında şiddet kabul düzeyinde belirgin bir fark oluşmadı.” diyerek verileri değerlendirdi.