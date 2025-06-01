İstanbul Aile Vakfı Başkanı Karabıyık, LGBT Tehditlerine Dikkat Çekti

ÜNER KARABIYIK’TAN LGBT PROPAGANDASINA KARŞI MÜCADELE VURGUSU

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, LGBT propagandası ve dayatmasına karşı milli mücadele ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler’in 17 Eylül 2012 tarihinde “Dünya Ebeveynler Günü” olarak ilan ettiği 1 Haziran’da, ebeveynliğin önemine vurgu yapan etkinlikler, pek çok ülkede gerçekleştirilmekte. LGBT propagandası ve dayatmasına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, gençlerin bu akımlardan korunması ve ailelerin etkinliklerinin artırılması amacıyla farklı kurumlar ve kuruluşlar çeşitli çalışmalar yapıyor.

İSTANBUL AİLE VAKFI’NIN CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMASI

Türkiye’de 2 Eylül 2020’de kurulan İstanbul Aile Vakfı, insan fıtratını, milli ve manevi değerleri koruyarak geleneksel aile yapısını sürdürmeyi hedefliyor. Karabıyık, LGBT dayatmasına karşı yürütülen girişimlerini şu şekilde aktardı: “Bu oluşum insanlığın varoluşuna yönelen bir tehdit ve insan bozumu projesi.” LGBT propagandasını gençleri hedefleyen bir olgu olarak tanımlayan Karabıyık, 2022 yılında yapılan bir saha araştırmasında 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 46,7’sinin eşcinselliği doğal bir durum olarak gördüğünü kaydetti.

BATI’DA YAYGINLAŞAN LGBT DANSI

Karabıyık, LGBT propagandasının Batı ülkelerinde daha fazla hissedildiğini belirterek, “ABD’de 1997-2004 doğumlu her dört gençten biri kendini LGBT olarak ifade ediyor.” dedi. Bu durumun gelecekte toplumsal yapıyı altüst eden bir etkisi olacağını ifade eden Karabıyık, “Milli Mücadele ruhuyla siyasi ve dünya görüşü farklılıklarını bir kenara koyarak birlik içinde mücadele etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK PROGRAMI HAZIRLANDI

İstanbul Aile Vakfı, LGBT bireylerinden destek talep edenlere de yönlendirme sağlıyor. Karabıyık, “Uzman psikologlarımız, bilimsel temele dayalı tekniklerle destek sunuyor.” dedi. Bu destek sonucunda birçok kişinin cinsel kimlik karmaşasından kurtulduğunu belirten Karabıyık, şimdiye kadar 25’ten fazla bireyin biyolojik cinsiyetleriyle barıştığını ifade etti.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE EBEVEYN SORUMLULUĞU

Karabıyık, ailelerin çocuklarının maruz kaldığı cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. “Ailelerin, evlat nöbetleri tutması gereken bir dönem yaşıyoruz.” diyen Karabıyık, ekranların etkisi altındaki çocukların korunması gerektiğini söyledi.

LGBT AKTİVİZMİ VE KADINA ŞİDDET

Son olarak, LGBT aktivizminin bireysel hak ve özgürlükler adı altında toplumu tehdit ettiğini belirten Karabıyık, “Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadın boksörlerin karşısına biliyorsunuz erkek boksör çıkarılıyor. Bu da kadına şiddeti artırmakta.” dedi. LGBT bireylerinin toplumsal aidiyetlerinden uzaklaştırıldığını ifade eden Karabıyık, “Bu, zihin işgali projesidir ve buna karşı milli mücadele ruhuyla karşı durmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.