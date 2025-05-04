(İstanbul) – Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Özgür Özel’e Yapılan Saldırı Siyaset Kurumuna Yapılmıştır” Dedi

DEMOKRASİYE YAPILAN SALDIRI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Herhangi bir genel başkana veya siyasetçiye yapılan saldırı aynı şekilde demokrasimize yapılmıştır. Bu çerçevede biz bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz. O sebeple de topyekun lanetliyoruz. Bu tip durumlarda asla ayrılığa düşmemek lazım.” ifadelerini kullandı. Çelik, siyaset kurumunun her türlü şiddetten uzak durması için “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışını temel almak gerektiğini de vurguladı. Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla birlikte verdiği mesajın çok kıymetli olduğunu belirtti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katıldı. Törende yaptığı açıklamada, “Dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i son yolculuğuna uğurluyoruz. Gördüğünüz gibi Türkiye’nin bütün renkleri, bütün dinamikleri burada.” dedi. Önder için Allah’tan rahmet dilediğini belirten Çelik, “Kendisi memleketin hikayelerini taşıyan, sorunlarıyla ilgilenen bir arkadaşımızdı. Bu vefat bizler için son derece üzüntü verici.” şeklinde konuştu.

ORTAK NOKTALARDA BULUŞMA VURGUSU

Uzun yıllardır birlikte çalıştıkları ve sanat, siyaset konularında birçok istişare yaptıklarını söyleyen Çelik, Sırrı Süreyya’nın “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine de değindi. “Önemli olan ortak noktada buluşmaktır” diyen Çelik, fikri ayrılıklara rağmen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ortak bir hedef bulunması gerektiğini ifade etti.

ŞİDDETİ LANETLEDİ

Saldırılara karşı duruşlarını da net bir şekilde ifade eden Çelik, Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı da şiddetle lanetledi. “Bugün de işte Sayın Özgür Özel’e bir nefret saldırısı oldu. Onu da şiddetle lanetliyoruz.” diyen Ömer Çelik, Türkiye’de bırakılması gereken önemli bir mesaj olduğunu belirtti. Kendisine bir kez daha rahmet dilediğini son sözleriyle ifade etti.