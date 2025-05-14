İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Turnuva Gerçekleştirildi

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ 12. FUTBOL TURNUVASI FİNALİ

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın final mücadelesi, Kartal Çelik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Üçüncülük maçı, Adalet FC ile Forza Adalet takımları arasında yapıldı. Bu karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetti. Adalet FC takımı, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

ŞÖHRETLER KARMASI MAÇI SEYİRCİYLE BULUŞTU

Adalet FC ile Forza Adalet maçının hemen ardından, Türkiye’deki önemli kulüplerde forma giymiş eski futbolcular ile adliye çalışanlarının rol aldığı şöhretler karması karşılaşması düzenlendi. Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleşen bu müsabakada, Şenol Fidan, Bülent Alkılıç, Kemal Yıldırım, Recep Çetin, Mehmet Ekşi, Ömer Gülen, Necdet Ergün, Süleyman Oktay ve Ziya Doğan gibi isimler sahada yer aldı.

FINAL MAÇINDA YILDIZ CITY KUPAYI KAZANDI

Turnuvanın final karşılaşması Anadolu Gücü ile Yıldız City takımları arasında yapıldı. Maçın başlama vuruşunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç gerçekleştirdi. Hakem Mehmet Türkmen’in yönettiği final karşılaşmasında, Yıldız City takımı penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı. Turnuvayı Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Memun Kılıç ve diğer adliye personeli ile aileleri ilgiyle takip etti.