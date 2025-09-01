İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Tören Düzenlendi

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADLİYESİNDE AÇILIŞ TÖRENİ

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, 2025-2026 Adli Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Tören, adliyenin E Blok protokol girişinde yapıldı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve hemen hemen tüm adli yetkililer katıldı.

SAĞLIKLI BİR YARGI DÖNEMİ TEMENNİSİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, “Sözlerime başlarken, iki gün önce 103. yıldönümüne eriştiğimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu zaferi bizlere armağan eden, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile; 2025–2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri şahsım ve kurumumuz adına en içten saygılarımla selamlıyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu özel günümüze katılımlarınız ile bizleri onurlandırdığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.” diye belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADLİYESİ UNVANI

Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adliyesi’nin, mülhakatlarıyla beraber toplamda 14 ayrı ilçenin dahil olduğu bir yetki çevresine sahip olduğunu ve 360 bin metrekarelik kapalı alanıyla “dünyanın en büyük adliyesi” unvanını taşıdığını ifade etti.