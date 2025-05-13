İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Esila Ayık İçin İddianame Hazırladı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Esila Ayık’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan iddianame hazırlıyor. Esila Ayık, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen bir gösteride tutuklanan üniversite öğrencisi. Ona yönelik olarak 4 yıl 8 ay hapis cezası isteniyor.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

Ekol TV’de yer alan bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ayık ve diğer iki şüpheliye “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz adlı programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu belirtildi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kullanılan dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği vurgulanıyor. Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ancak Esila Ayık hakkında kesin bir karar henüz verilmiş değil.