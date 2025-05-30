İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş’ı suçladı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Sedef Kabaş hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla iddianame oluşturdu. Bu iddianame, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Başsavcılık, Sedef Kabaş’ın 8 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımın, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu savunuyor.

KAMUOYUNU YANILTICI PAYLAŞIM

Kabaş’ın söz konusu paylaşımında, “Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ‘Elektrik ve doğalgazda seçimden sonra yüzde 150- yüzde 200 arası zam bekleyebiliriz. Artık vermeden yetkiyi görüyorsun etkiyi…'” ifadelerine yer verildiği, bu açıklamanın kamuoyunda infial oluşturacak şekilde çarpıtıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 12 Şubat 2024 tarihli raporuna atıfta bulunularak, Kabaş’ın paylaşımının gerçek dışı olduğu tespit edildi.

SAVCILIK İFADESİ

İddianamede, Kabaş’ın bu paylaşımıyla kamuoyunda endişe, korku ve panik oluşturma amacı taşıdığı ileri sürüldü. Şüpheli Sedef Kabaş, savcılığa verdiği ifadede, paylaşımın kendisine ait olmadığını belirtti. Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın zamlarla ilgili bir cümlesini tırnak içerisinde yaptığı bir paylaşım olarak basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kendi sayfasında paylaştığını ifade etti. Kabaş, yalan bilgi paylaşma, çarpıtma veya halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacı olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

CEZA İSTEMİ

Savcılık, Sedef Kabaş hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Kabaş’a dava açıldı.