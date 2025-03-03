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İstanbul, Ankara, İzmir Baraj Doluluk Oranları

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İstanbul Baraj Doluluk Oranları Ve Su Kaynakları Durumu

İstanbul’da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının durumu açısından vatandaşların dikkatle izlediği bir konu oluşturuyor. İSKİ, baraj doluluk oranlarını 3 Mart verilerine göre güncelleyerek son durumu aktarıyor. Özellikle kış aylarında yağışların seviyesi, barajlık doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İşte 3 Mart İSKİ baraj doluluk oranı ve İstanbul’un su durumu hakkında bilgiler…

Ülke Genelindeki Baraj Durumları

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları sık sık sorgulanıyor. Bu bağlamda, baraj doluluk oranlarının ne kadar olduğu medyada yer buluyor. Türkiye genelinde yağış miktarına bağlı olarak değişiklik gösteren baraj doluluk oranları hakkında bilgi veriyoruz. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla baraj doluluk oranı grafiği şu şekilde:

Hesaplama Yöntemi

Barajların doluluk seviyesi, artan yağışlarla birlikte değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranlarıyla ilgili mevcut seviyeler haberimizin detaylarında bulunuyor. Aktif kullanılabilir doluluk oranı ise şu şekilde hesaplanıyor: toplam hacim – ölü hacim ile hacimdeki su miktarı, kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 formülüyle yüzde olarak veriliyor.

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