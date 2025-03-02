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İstanbul, Ankara ve İzmir Baraj Doluluk Oranları

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İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İstanbul’da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının durumu açısından önemli bir konu oluyor. İSKİ, baraj doluluk oranını 2 Mart verileri ile güncelleyerek son durumu kamuoyu ile paylaşıyor. Özellikle kış aylarında yağış miktarının durumu, barajlardaki doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İşte 2 Mart itibariyle İSKİ baraj doluluk oranları ve İstanbul’un su durumu hakkında bilgiler.

ANKARA VE İZMİR’DE DE BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNDEME GELİYOR

İstanbul ile birlikte, Ankara ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin baraj doluluk oranları da merak ediliyor. Baraj doluluk oranları, ülke genelinde yağış miktarına bağlı olarak sürekli değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Mart 2025 Pazar gününe ait baraj doluluk oranı grafiği güncel durumu yansıtıyor. Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlarla birlikte farklılık gösteriyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI HESAPLAMALARI

Baraj doluluk oranları, aktif kullanılabilir doluluk oranı üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama, toplam hacimden ölü hacimin çıkarılması ile başlıyor. Hesaplama formülü ise şu şekilde: Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100, bu şekilde yüzdelik oran elde ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranlarının güncel durumu haberde yer alıyor. BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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