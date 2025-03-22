İstanbul, Ankara Ve İzmir’de Eylem Yasağı Uygulanıyor

EYLEM YASAĞI ANKARA VE İZMİR’DE UYGULANMAYA BAŞLADI

Eylem yasakları İstanbul’un ardından şimdi de Ankara ve İzmir’de geçerli hale geldi. Alınan karar, 25 Mart Salı gününe kadar devam edecek. Daha önce İstanbul Valiliği, olası provokatif eylemler gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştı. Valilik, saat 16.00 itibariyle bazı yolların da trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İSTANBUL’DA KAPANAN YOLLAR

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.” Buna göre, 22.03.2025 Cumartesi gününden 23.03.2025 Pazar günü sabahına kadar kapatılacak yollar listesi şu şekildedir: Abide-i Hürriyet Caddesi, Darülaceze Caddesi, Taş Ocağı Caddesi, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak kesişimi, Piyalepaşa Bulvarı ve birçok başka yol. Bunun yanı sıra alternatif güzergahlar da belirlenmiştir.

SARAÇHANE YOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Bugün saat 14.00’a kadar, Saraçhane’ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Atatürk ve Galata Köprüleri ile Sahil Kennedy Caddesi’nin Samatya-Sirkeci arası bu kapalı yollar arasında yer alıyor. Kapalı olacak yollar arasında Fevzipaşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve Vezneciler Caddesi gibi önemli caddeler de bulunuyor. Ayrıca Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi ve CHP’nin buluşma çağrısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ YASAKLAR

Ankara’da Valilik, 25 Mart’a kadar her türlü gösteri ve toplanma yasağı getirdi. Bununla birlikte, ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı bilgisi verildi. İzmir Valiliği ise 21-25 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını yasakladığını bildirdi.