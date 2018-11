İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Kampı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ittifakın önemine dikkat çekerek, “Milli beka için Cumhur İttifakı mecburidir” dedi.

Bahçeli, “Daha önce İstanbul’dan aday çıkarmayacağımızı söyledik, yaşananlar sonrası ise İstanbul dahil tüm şehirlerde aday çıkaracağımızı söyledik” diyerek yaşanan süreci hatırlattı. MHP lideri, sözlerinin devamında ise flaş bir çıkış yaparak, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“MHP zirveye çıkacaksa, bireysel zirve arayışlarından uzak durmak esastır. Başaracaksak birlikte, yapacaksak birlikte, direneceksek birlikte, mücadele edeceksek birlikte, vatan ve millet uğruna öleceksek de birlikte fakat adam gibi öleceğiz.

Ülkü sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Umutsuzluğa yer yoktur, karamsarlığa müsamaha yoktur. Hiçbir şey saklı kalmaz, kalmayacaktır. Ahlaki ve fikri kayma yaşayanlar eğer pişman olmazlarsa bize sadece gereğini yapmak düşecektir. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamaz. Bayağı ayak oyunlarını alttan almamız söz konusu değildir. İpini una serenlere, ipte cambazlık yapanlara hoşgörüyle bakamayız. Millet bize görev yüklüyor, vatan bizden hizmet bekliyor.

Ülkücü olan, ülkücü yaşayan tertemiz vicdanlar her şeyin en güzeline müstahaktır. Bazı insanlar başkalarından bir dakika önce cesaret gösterdikleri için kahraman olmuşlardır. Aklımızda hep Türkiye var dedik. Hedefimiz Kızıl Elma dedik. Gaye varsa güç vardır, güç varsa istikrar vardır. İstikrar varsa tutarlılık vardır. Her sözümüzün bir fikri dayanağı, her düşüncemizin bir tarihi arka planı vardır.

“MHP İÇİN DURAKLAMA, DURGUNLUK SON BULMUŞTUR”

Vatanımızı düşünüyoruz. Güvenli, esenli, selamet ve saadeti ebedi olsun diyoruz. Devletimizi düşünüyoruz. Kuvvetli ve kudretli olsun diyoruz. Dün ne diyorsak bugün aynı çizgideyiz. Onlar içinde elbet geliştik, çağın şartlarına uygun hareket ettik. Bunu yaparken özümüzden ayrılmadık. MHP için duraklama ve durgunluk son bulmuştur. 1 Kasım sonrası üzerimize gelen husumet akını bozguna uğratılmıştır. Türk milleti bitti demeden bu dava bitmez. Türklüğün rüyası sönmeden milliyetçi hareket sönmez, sönmeyecektir. Hangi kudurmuş önümüzü kesmeye cüret edecek kadar şaşırmıştır? MHP cumhuriyetin 100. yıl dönümünün güvencesidir. Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz. Birlikte geleceğin süper gücüyüz.

Türkiye tarihi bir dönemden geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, üçüncü evresine girmiş durumdadır. 24 Haziran’da milletimiz tercihini yapmıştır. 9 Temmuz Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlanmıştır. Bu bir milattır. Yeni hükümet sistemi Türkiye’nin ayağına vurulan prangaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıklıkları da açacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla tam olarak oturmalıdır.

Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin başarısıdır. Kendi kaderimize kendimiz yön verdik. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. 15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman kıskançlıkla Türkiye’yi izlemiştir. Yeni sistemin mimarı Cumhur ittifakıdır. Yeni sistemin işlemesi için bu ittifakın devam etmesi gerekmektedir. Bu ittifakın kazasız belasız devam etmesi milli beka için önemlidir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin ruh köküdür. Cumhur ittifakı Türkiye’nin sistemsel açmazlarını telafi etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 95 yıllık cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşıma görevi üstlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Çok şükür aşı tutmuş, Türk milleti yeni sistem ile Cumhur ittifakına takdirini göstermiştir. Türkiye’nin bekası için 31 Mart seçimlerinin makul ve beklentilere uygun neticelenmesi arzumuzdur.

“HÜKÜMET KAYBETSİN DE NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN DEMEYİZ”

PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır. Cumhurbaşkanlığı hükümetini devirmek ve 15 Temmuz’da yarım kalan işgali tamamlamak isteyen alçaklar 31 Mart’ta yeniden sahneye çıkacaktır. Bu aşamada susmak gafilliktir, durmak atalet ve acziyettir. Biz Türkiye’nin istikbal teminatı Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Ne dediysek onu yaparız. Su akar Türk bakar diyemeyiz. Konu vatan olursa, konu beka olursa, konu Türklüğün varlığı olursa dünya üzerimize gelse telaşla geri çekilen namerttir. Alayı birden gelsin, hepsi zillet şemsiyesinde toplansın hiç fark etmez. Karşınıza gerekirse tek başımıza çıkarız, gerekirse Türkiye’yi başınıza yıkarız. Yok öyle 3-5 kuruşa köfte yemek. Yok öyle karanlığa saplanıp, aydınlığa taş etmek. Hükümet kaybetsin de ne şekilde kaybederse kaybetsin demek vatan sevgisine yakışmaz. MHP taraftır, Türkiye’nin yanındadır.

Biz 1990’lı yılların başında 2023 hedefini gösterdik. Kara çok şükür görünmüşken, önümüze çıkan olursa ya kenara iteriz ya da üzerine basar eze eze geçeriz. Türk milleti zilletin tuzağına düşmeyecek. MHP de fedakarlığı millet için bayrak için ezan için henüz doğmamış Türk nesilleri için gösterecek.

Daha önce mahalli idareler seçimlerine ilişkin 4 ayaklı programımızı açıklamıştım. Yeni sistemin yerleşmesinin kurum ve kurallarıyla faaliyetinin en temel gündem olduğunu hatırlatmıştım.

“BİZ TÜRKİYE’NİN SİYASİ SUİKASTE UĞRAMASINA SESSİZ KALIR MIYIZ?”

Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Yerelde ittifak önerimiz ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. 31 Mart’a Türkiye’nin 2023’ten önceki son virajı olarak bakıyoruz demiştim. Cumhur İttifakı’nın tarihi görevinin bir kez daha göstermesini mühim görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı’na asla taktiksel bakmadık. Kızılcahamam’da dedim ki İstanbul’un dışında her seçim bölgesinde adaylarımız olacaktır. Grup toplantımızda da yerelde ittifak arayışımızın kalmadığını beyan etmiştim. Üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çalışmalarını sekteye uğratmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları birer birer inlerinden çıkmıştır. Beka diyen Cumhur İttifakı’na her fırsatta bağlılığını haykıran MHP, buna nasıl sessiz kalacak. Biz Türkiye’nin suikasta uğramasına duyarsız kalır mıyız? Biz bu sürece tepkisiz kalamazdık. Olup bitenleri hareketsiz bir şekilde izleyemezdik. ABD’nin terör örgütleriyle beraberliği, Demirtaş üzerinden yeni bir senaryo hazırlığı, demokrasi dışı eğilim ve söyleyenler tehlikeleri artırmıştır. Dağdaki bölücülerin büyükşehir belediyelerine oturmasına razı olamazdık. Türkiye’nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız. Türkiye’nin içine girdiği bugünkü ortamda son kararımızı beka üzerinden vermemiz elzem haline gelmiştir.

“İSTANBUL’UN YANI SIRA ANKARA VE İZMİR’DEN DE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ”

31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP ve İP her nerede aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye hazırız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Türkiye’yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Mesele cumhur ittifakı, mesele cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Kim ne söylerse söylesin fasa fisodur. İnandığımız söylüyoruz. İrade, ilke ve inançlarımız doğrultusunda da hareket edeceğiz. MHP siyasetini millete göre yapar.

Tavsiyem odur ki, aramızda mumdan iradesi olan varsa, yol yakınken dönüp işlerine güçlerine baksınlar.

HABERTÜRK