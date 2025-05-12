İstanbul Arnavutköy’de Düğün Kavgası Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Arnavutköy’de gerçekleşen bir düğün sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa süre içinde silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahla yaralanırken, düğün salonunun bulunduğu cadde üzerindeki 4 araçta kurşun isabetleriyle hasar meydana geldi. Düğün salonunun yer aldığı Arnavutköy Genç Osman Caddesi’nde meydana gelen olay, gece saatlerinde gerçekleşti.

KAVGA SIRASINDA BİR KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, düğüne katılan iki grup arasında bir süre sonra başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlar patladı ve çatışma sonucunda 22 yaşındaki A.C. sağ kolundan yaralandı. Yaralı şahıs, kendi imkanlarıyla yakınlardaki bir tıp merkezine gitti ve ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, olayın gerçekleştiği cadde üzerindeki 4 araçta da kurşun hasarları belirlendi. Polis ekipleri, ihbarların ardından olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayda toplamda 11 el ateş edildiği öğrenilirken, kurşunların başka bireylere isabet etmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kavga sırasında caddede park halindeki aracı zarar gören çağdaş Maden, olayın etkilerini anlattı. “Biz ailecek düğüne gelmiştik. Düğün bitti, aracımıza geldik, ön camda bir şey olduğunu fark ettim. Araçta camında ve arkasında delik olduğunu gördüm” diyerek, durumu bildirdi. “Ben kavga mı oldu, ne olduğunu bilmiyorum. Aracımda 2 kurşun var, başka araçlarda da hasar var. Silah taşımak bu kadar basit bir şey mi anlamıyorum. Ben direkt polis ekiplerini aradım. Sonuç ne olacak bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Maden, “Ailem buradaydı, eşim ön koltukta oturuyordu. Olay anında başka birisi de geçiyor olabilirdi. İnsan canı bu kadar basit bir şey değil” şeklinde duygularını dile getirdi.