İstanbul Arnavutköy’de Kaza Oldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE SAAT

İstanbul Arnavutköy’de düğün hazırlığı yapan bir grup, içinde bulunduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu kaza geçirdi. Kaza, saat 10.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Alınan bilgilere göre, düğün konvoyu halinde ilerleyen otomobil, bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında panik yapan otomobil sürücüsü, fren yerine gaza basarak kontrolünü kaybetti. Otomobil, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bir bina boşluğuna düştü.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazada iki kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis, kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.