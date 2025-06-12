İstanbul Ataşehir’de Kamyon Su Döküyor

BETONLU SU DÖKEN HAFRİYAT KAMYONU GÜNDEME OTURDU

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Bu olay, İstanbul’dan gelen skandal görüntüler arasında yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Çekilen görüntülerde, hareket halindeki hafriyat kamyonunun yola betonlu su döktüğü anlar net bir şekilde ortaya konuyor. O esnada bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen bu görüntüler, izleyenlerin tepkisini toplamayı başardı.