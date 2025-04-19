İstanbul Ataşehir’de Yumurtalar Satıldı. ABD’ye Gönderildi. Kadınlara 20-40 Bin Lira Verildi. CİMER’e Şikayet Yapıldı. Şirket Araştırılıyor. Suçlamalar Reddedildi

İSTANBUL’DA ŞEBEKE FİYATLA YUMURTA SATIŞI YAPIYOR

İstanbul Ataşehir’de bir şebekenin kadınlardan yumurta alarak bu yumurtaları para karşılığında yurt dışında sattığı ortaya çıktı. Çetenin, ekonomik zorluklar yaşayan kadınlara 20 ile 40 bin lira arasında bir ödeme vaadettiği belirtildi. Olayın detayları arasında, kadınlardan alınan yumurtaların ABD’deki piyasalarda satışa sunulduğu da yer alıyor. Bunun yanı sıra, şirket yetkilisi ile ihbarda bulunan kadın arasındaki yazışmalara ulaşıldı.

CİMER’E YAPILAN İHBAR

Olayı CİMER’e ihbar eden kadın, durumun yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ve asıl mağdurun kardeşi olduğunu ifade etti. İhbarda “Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır.” dedi. Kardeşinin, kendisine WhatsApp üzerinden bir teklif yapıldığını belirten kadın, “Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar.” diyerek durumu açıkladı.

YAZIŞMALARDAKİ ŞOKE EDİCİ DETAYLAR

Usulsüz işlem yürüten kişilerin genç kadınlara yazdığı yazışmalarda, “Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz.” gibi ifadeler dikkat çekti. Genç kadının hangi şirketin bu işlemleri gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişi, “Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro.” dediği öğrenildi.

İLAÇLARIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

CİMER üzerinden yapılan ihbarda, kliniğin usulsüz yumurta satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Kadın doğum polikliniğinde genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildiği ifade edildi. İki hafta boyunca bu ilaçları kullanan kadınlar, yurt dışına gönderili ve burada tüp bebek merkezlerinde yumurta satışı yapıldı. Kadınlara olgunlaşan yumurta sayısı kadar ödeme yapılacağı vaadi sunulduğu aktarıldı.

Bu olayların ardından, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü klinik üzerinde araştırma başlattı. Bahsi geçen ilaçların bazı kadınlara reçete edildiği ancak doktorların suçlamaları reddettiği ifade edildi. Ayrıca, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkkında Kanuna Muhalefet” ve “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na Muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.