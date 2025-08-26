İstanbul Ataşehir’deki Market Denetlendi

İSTANBUL’DA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Ataşehir’deki bir zincir marketin önünde dikkat çeken olaylar yaşandı. Yenisahra Mahallesi’ndeki marketin çalışanları, çok sayıda domatesi arka arkaya çöpe döktü. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Olayın gerçekleştiği sırada çevredeki bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalışması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bahsi geçen markette denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin sonunda olayın gerçekliği netleşti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz, sosyal medyada yer alan ‘domateslerin kasaları ile birlikte çöpe dökülmesi’ görüntülerine ilişkin olarak 26.08.2025 tarihinde Ataşehir’de faaliyet gösteren ilgili market işletmesinde denetim gerçekleştirmiştir” denildi.

DOMATESLER REYONDA SATIŞTA

Açıklamaya göre, denetim sonucunda çöpe dökülen domateslerin, halen reyonda “Salçalık Sosluk Domates” olarak satıldığı belirlendi. Firma kayıtları incelendiğinde, 22.08.2025 – 26.08.2025 tarihleri arasında işletmeye 20.897 kg domates girişi yapıldığı, bunun 1.700 kg’lık kısmının satış özelliğini yitirdiği için imha edildiği tespit edildi. İmha işlemlerine dair tutanak ve faturaların denetim ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere devam edeceğini, hiçbir haksız ve usülsüz ticari faaliyete göz yummayacaklarını kamuoyuna duyurdu.