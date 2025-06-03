İstanbul Avcılar’da 22 Yaşında Tacizci Yakalandı

İSTANBUL’DA TACİZ OLAYI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, X sosyal medya platformu üzerinden 14 yaşındaki bir çocuğu taciz eden 22 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. 2 Haziran Pazartesi günü H.Ş. (14) adlı çocuk, tacize uğradığını belirten mesajları sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım sonrasında emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda mesajların A.D. isimli 22 yaşındaki şahsa ait olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet yetkilileri, çocukla yapılan görüşmede, 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması aracılığıyla kendini C. olarak tanıtan şüpheliyle tanıştığını belirtti. Çocuk, cep telefonuyla iletişim kurmaya başladıklarını ancak şahsın sonrasında görüşmek istememesine rağmen rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bu kişi tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını aktardı. Devam eden çalışmalar sonucunda şüpheli, Avcılar ilçesinde gözaltına alındı. A.D.’nin “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tahkikat işlemleri sürüyor.