İstanbul Avcılar’da Binada Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

İstanbul Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın hızla büyüyerek toplam dört binayı etkisi altına aldı. Yangın, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde saat 14.00 sularında meydana geldi. İki katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa süre içinde çevredeki diğer üç binaya sıçradı. Olay anları cep telefonu ile görüntülendi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE ZARAR YENİDEN GÖZLER ÖNÜNDE

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sırasında binalarda maddi hasar oluştu. Yangından önce, binada oturanlar arasında tartışmalar yaşandığı ve bir şahsın “Bu binayı yakacağım” dediği yönünde iddialar gündeme geldi. Polis şimdi yangının kesin çıkış nedeni üzerine araştırma yapıyor.

MAHALLE SAKİNİNİN GÖRÜŞLERİ

Yangın anlarını anlatan mahalle sakini Ercan Şahin, “İlk başta ufak bir duman gördük. Çatının alev alması 3 dakikayı bulmadı. Çatı komple yandı, 10 dakika içinde de 2 binaya sıçradı, 4 binaya sıçraması 15 dakikayı bulmadı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. O binanın giriş katında yaşayan insanlar var. 2 defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz. Yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.