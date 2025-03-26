İstanbul Avcılar’da Elektrik Kesintisi Detayları

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Avcılar’da elektrik kesintisi; BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 27 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında bilgiler güncelleniyor.

ETKİLENEN BÖLGELER VE KESİNTİ SÜRESİ

27 Mart 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 15:00 arasında Avcılar’da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni, bakım çalışması ve kapsamlı TM bakımı olarak belirleniyor. Etkilenen mahalleler arasında Cihangir, Ağaçardı, Bektaş, Bursa, Cenk, Dicle, Fırat, Güner, Kadirga, Kalem, Kartopu, Kızılırmak, Kibele, Kirazlı, Merih, Migros, Ormanlı, Osmanpaşa, Reşitpaşa, Salim Bey, Sarı Çiçek, Sıla, Umutlu, Yasemin, Yeşilce, Yeşilırmak, Çakır, Çakmaklı, Özen, Üzengi, İplik, Şahmeran, Şeftali, Şehit Murat Yüksel ve Şık Sokak bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri de dikkate alınarak, bu süreçte elektrik kesintisi yapılacak.