İstanbul Avcılar’da Kadın Cesedi Bulundu

İstanbul Avcılar’da öğle saatlerinde gerçekleşen bir olayda, sahile yürüyüşe çıkan vatandaşlar esrarengiz bir durumla karşılaştı. Sahildeki kayalıkların dibinde bir kadın cesedi bulundu. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan insanlar kayalıkların yanında hareketsiz bir ceset olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemeler sonrasında durumu Sahil güvenlik ekiplerine iletti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan kadın cesedi üzerinde detaylı bir inceleme başlatıldı. Olay yerinde, vatandaşlar tarafından bulunan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.